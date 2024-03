Scoperto con hashish e 1.000 euro in contanti, scappa e picchia i carabinieri

I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato, per spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un 33enne, marocchino, con precedenti, sorpreso nelle scorse ore in via Adua mentre cedeva una dose di 2,8 grammi di hashish ad un 31enne, egiziano.

Secondo quanto riportato dai militari, l’uomo ha cercato di scappare a piedi. Ma è stato bloccato da uno degli uomini dell'Arma dopo una lunga colluttazione a terra.

A seguito della perquisizione, è stato poi trovato in possesso di ulteriori grammi 1,4 di hashish e della somma di quasi 1.000 euro in contanti. Dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Sesto San Giovanni.