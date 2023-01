Il francese di Milano scomparso durante le vacanze di Natale

Un uomo di 63 anni, Paramahseeven Manikum, residente da tempo a Milano, è scomparso durante le vacanze di Natale a Parigi. A dare la notizia e lanciare l'appello dei famigliari per ritrovarlo è il programma della Rai Chi L'Ha Visto?.

L'uomo, un metro e sessanta, occhi neri e capelli bianchi, indossava una polo blu, pantaloni blu, sciarpa blu, scarpe di pelle nera. Durante le vacanze di Natale è partito per la Francia con la sua famiglia che ha preso un hotel alle porte di Parigi, più precisamente a Issy-les-Moulineaux. L'ultima volta che i parenti lo hanno visto è stato mercoledì 4 gennaio, intorno alle 18. È uscito dall'hotel dove dormiva con la famiglia per recarsi in un supermercato lì vicino e non è più tornato.

Da quel momento non hanno più avuto sue notizie. Non ha con sé il telefono né i documenti, parla solo in lingua creola e potrebbe non ricordare il suo nome.