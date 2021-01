Attimi di terrore a Rescaldina (Milano), uomo si dà fuoco davanti alla madre: è morto

Attimi di terrore per una donna in provincia di Milano, suo figlio si è ucciso davanti ai suoi occhi. L'uomo, 46 anni, è morto dopo essersi gettato della benzina addosso e dato alle fiamme in un cortile in via ai Campi, a Rescaldina (Milano).

Successivamente sono intervenuti alcuni vicini di casa per spegnere le fiamme. Poi sono arrivati anche i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.

Rescaldina, l'uomo muore nell'elisoccorso

L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo le 15 di lunedì. L'uomo è stato soccorso dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza che ha subito cercato di trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le ustioni, secondo quanto indicato dalla centrale operativa, raggiungevano l'80 percento della superficie corporea. Ustioni di terzo grado. Il 46enne è morto durante il trasporto verso l'ospedale in elicottero.

Erano intervenute ambulanza ed elisoccorso. Ai militari della Compagnia di Legnano è stato affidato il compito di ricostruire l'accaduto ma non ci sarebbero dubbi sulla dinamica e sulla natura del gesto.