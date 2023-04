Uomo trovato svenuto in casa dell'amico: è gravissimo, tracce di anfetamine nell'appartamento

Le ore passate tra amici, in casa. Poi il malore improvviso e l'allarme, partito da quella stessa casa. "Mistero" martedì mattina in un appartamento di via Benedetto Marcello, in zona stazione centrale, dove un uomo di 43 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dai medici del 118.

La prima richiesta d'aiuto è arrivata dal proprietario dell'abitazione, un uomo italiano che nei giorni scorsi ha festeggiato 36 anni. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione Milano Porta Garibaldi e della compagnia Duomo, insieme ai sanitari.

I soccorritori hanno trovato il 43enne privo di coscienza e in condizioni critiche, tanto che è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, dove si trova nel reparto di neurorianimazione. Gli investigatori, che hanno passato al setaccio la casa, hanno escluso che tra quelle mura si siano verificati episodi violenti, ma hanno scoperto e sequestrato 0,7 grammi di anfetamine. L'ipotesi più probabile, quindi, è che l'uomo abbia accusato un malore dopo aver assunto la sostanza stupefacente, anche se gli accertamenti sono soltanto all'inizio.

Il 36enne padrone dell'appartamento, subito ascoltato dai carabinieri, ha raccontato che l'amico ha iniziato a stare male durante un incontro con altri due giovani, che però non sarebbero stati trovati nell'abitazione. La versione dell'uomo è ora al vaglio dei militari, che stanno cercando di rimettere tutte le tessere al loro posto per ricostruire con precisione le ore precedenti al malore che ha ridotto in fin di vita il 46enne.