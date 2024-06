“Voglio uscire per vedere la mia fidanzata”: evaso si arrampica su una gru

Tre ore in bilico. Sospeso nel vuoto per urlare le sue richieste. Un uomo di 54 anni, un italiano con precedenti attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, ha inscenato mercoledì mattina un’eclatante protesta nel cantiere del Policlinico in via Sforza.

Verso le 8, stando a quanto appreso, il 54enne si è arrampicato in cima a una gru chiedendo di incontrare il magistrato di sorveglianza che segue la sua pratica, la dottoressa Carmela D’Elia. A quel punto, l’uomo ha chiesto di poter ottenere dei permessi per uscire, anche per poter incontrare la sua fidanzata.

Gli agenti delle Volanti hanno poi ricostruito che l’uomo era stato arrestato l’ultima volta a febbraio scorso per resistenza a pubblico ufficiale dopo che aveva litigato con un addetto alla sicurezza di Atm che lo aveva sorpreso in metro senza biglietto. Per lui erano quindi scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, reato per cui si trovava ai domiciliari. Soltanto un mese prima, a gennaio, il 54enne era invece stato scarcerato da San Vittore, dove era finito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per rapina.

Alle 11, dopo una lunga mediazione, i poliziotti sono riusciti a farlo scendere dalla gru, con l’aiuto dei vigili del fuoco. L’uomo, che risultava irreperibile da lunedì scorso, è stato poi nuovamente arrestato con l’accusa di evasione.