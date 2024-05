Sale sulla gru e minaccia di gettarsi perché non viene pagato

Momenti di paura a Rescaldina. Un uomo è salito su una gru minacciando di gettarsi. È accaduto stamattina nel piccolo comune nell'hinterland di Milano a pochi passi da Legnano. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo lamenta problemi economici legati a stipendi mai ricevuti.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 11 di mercoledì 29 maggio. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità ma che dovrebbe essere un operaio, si è arrampicato su una gru presente in un cantiere in via Cristoforo Colombo al civico 17. I passanti hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco di Milano con quattro mezzi.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati, per precauzione, anche gli operatori del 118 con un'ambulanza in codice giallo. Attualmente i soccorsi sono ancora sul posto nel tentativo di aiutare l'uomo a scendere evitando risvolti tragici.