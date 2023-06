Un uomo trovato incosciente e con segni di percosse sul metrò

Incosciente e con i segni di un pestaggio. Così è stato trovato un uomo a bordo della metropolitana gialla nella fermata di San Donato, fermo alla banchina per i treni diretti a Comasina. Sul posto, intorno alle 15.20 di giovedì 1 giugno, sono intervenuti i soccorritori del 118.

A causa dei traumi riportati anche alla testa, con tutta probabilità a seguito di percosse, l'uomo, di cui non si conosce l'età, è stato trasportato in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Humanitas di Rozzano.

La circolazione della metropolitana non ha subito ripercussioni per via dell'episodio, sul quale sono in corso accertamenti.