Milano, seduto sui binari del treno: investito

Un uomo di 34 anni è stato investito dal treno mentre era seduto sui binari. L'incidente verso le 12.20 di sabato 28 maggio in piazza Bottini, a Lambrate. Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia ferroviaria.

Il 34enne per fortuna non è stato travolto in pieno dal convoglio, ha riportato pesanti traumi alle gambe, ma al momento dell'arrivo dei soccorritori, era cosciente. Dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Affidati alla polizia ferroviaria i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto è accaduto. Al momento non è chiaro perché il giovane si trovasse sui binari della stazione ferroviaria. A essere coinvolto nell'investimento il treno Intercity 665 Milano-La Spezia che ora viaggia con un'ora di ritardo.