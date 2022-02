Investito dal treno in corsa a Milano Certosa: è gravissimo in ospedale

Incidente ferroviario alla stazione di Milano Certosa nella mattinata di martedì primo febbraio. Un uomo di trentaquattro anni è grave in ospeedale.

E' successo verso le sette meno un quarto di mattina. L'uomo, per ragioni ancora da chiarire, si trovava sui binari nei presso della stazione quando è stato colpito da un treno in transito. Sul posto sono accorsi un'ambulanza ed un'automedica del 118. L'uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso, dove è arrivato incoscente e con un forte trauma cranico. Lotta tra la vita e la morte.

Sul posto anche la polizia ferroviaria per i rilievi dell'incidente, coordinata dalla procura di Milano.