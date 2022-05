Un uomo travolto dal treno: morto

Investito dal treno, è morto a 60 anni. Il tragico accaduto nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, dopo le 14, a Bergamo, nella fermata dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Sul posto sono intervenuti soccorritori e polizia ferroviaria. Per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare. In base a quanto ricostruiro finora dalla questura, a causare l'incidente mortale sarebbe stato un gesto volontario.

Il 60enne è stato travolto dal treno Bergamo-Lecco, i cui viaggiatori, circa un centinaio di persone tra cui molti studenti, sono stati trattenuti a bordo nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine e poi fatti scendere per prendere un autobus sostitutivo. La linea, infatti, è rimasta bloccata per un paio d'ore in modo da permettere agli agenti di effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.