Milano, uomo investito da un treno: era seduto sul bordo del binario con le cuffiette

Non avrebbe sentito arrivare il treno a causa della musica che stava ascoltando. Sarebbe questo il motivo per cui un 34enne ha finito per essere investito da un treno a Lambrate mentre era seduto sul bordo dei binari. L'incidente verso le 12.20 di sabato 28 maggio in piazza Bottini, dove erano intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia ferroviaria.

Il 34enne per fortuna non è stato travolto in pieno dal convoglio: a salvarlo sarebbe stato un suo tentativo tardivo di spostarsi. A causa dell'impatto ha riportato comunque pesanti traumi e fratture alle gambe, ma al momento dell'arrivo dei soccorritori, era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Dopo essere stato stabilizzato, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Affidati alla polizia ferroviaria i rilievi per fare luce sulla precisa dinamica di quanto è accaduto. Al momento non è chiaro perché il giovane si trovasse seduto sul bordo del binario della stazione ferroviaria di Lambrate. A essere coinvolto nell'investimento il treno Intercity 665 Milano-La Spezia che ha poi viaggiato con un'ora di ritardo. Non ci sono state ulteriori ripercussioni sulla circolazione, informa Rete Ferroviaria Italiana.