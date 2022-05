L'uomo che si butta nel Lambro per sfuggire alla polizia

Fuga fallita. Un uomo di 29 anni, un cittadino marocchino con precedenti per droga e irregolare in Italia, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale al termine di un controllo decisamente movimentato.

Per lui i guai sono iniziati verso le 18.30, quando una volante ha deciso di controllare lui e altre due persone in via Vittorini. Alla vista dei poliziotti, il 29enne si è immediatamente dato alla fuga e si è gettato nel Lambro nel tentativo di scappare. Una volta raggiunto, si è poi scagliato contro gli agenti, che alla fine sono riusciti a bloccarlo non senza fatica.

Uno dei poliziotti è finito in ospedale per le ferite. Per l'uomo sono invece scattate le manette.