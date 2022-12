L'uomo che lancia giù il cane dal tetto e minaccia di buttarsi

Ha impugnato un martello, è salito sul tetto di un edificio, ha lanciato il suo cane di sotto e poi ha minacciato di buttarsi. Pomeriggio di follia quello di giovedì 8 dicembre per un 36enne che, dopo aver fatto uso di cocaina, ha agito sotto effetto di allucinazioni.

Tutto è iniziato quando l'uomo, chiedendo dell'acqua per il suo animale, con una scusa è entrato a casa di una donna avvicinata per strada a Carate Brianza (Mb). Una volta all'interno, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, la droga ha iniziato ad avere forti effetti su di lui.

Salito sul tetto, il 36enne ha buttato giù l'animale e poi, appunto, si è detto intenzionato a volare di sotto anche lui. I militari sono riusciti a dissuaderlo solo dopo una lunga negoziazione, tra le frasi sconnesse e le allucinazioni, sono riusciti ad avvicinarlo lentamente e fermarlo in tempo. In seguito, mentre erano in corso accertamenti sanitari, l'uomo ha provato a scappare, ma è stato subito bloccato e poi trasportato all'ospedale di Vimercate in codice giallo. Il cane, zoppicante dopo la caduta dall’alto, è stato affidato alla compagna dell’uomo.