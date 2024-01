Trovato il corpo di un uomo nel canale Martesana

Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni è stato trovato all’interno della Martesana questa mattina, intorno alle 11.30. Il ritrovamento è avvenuto nel comune di Cassano d’Adda, all’altezza della ruota del mulino Martesana, dove c’è il vecchio lavatoio.

Allertati, i vigili del fuoco sono accorsi per tentare il recupero. Per scendere sul corso del fiume, i pompieri hanno dovuto aprire un cancelletto che porta all’accesso con una scaletta direttamente all’acqua.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’auto medica e un’ambulanza che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Attualmente non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Pioltello.