Uomo si masturba nella fermata del tram a Milano: una donna lo filma

Tira fuori il pene e comincia a masturbarsi davanti alle donne presenti alla fermata del tram Atm. Succede a Milano, martedì mattina, in via Degli Scipioni, angolo viale Abruzzi, in quella che ufficialmente è la fermata piazzale Ascoli.

Il caso è stato denunciato con un video molto diffuso sulle chat di messaggistica privata. A realizzarlo è stata una delle persone che ha assistito all'indesiderato spettacolo. Le immagini mostrano un uomo vestito tutto di nero.

Occhiali da vista tenuti sul petto con un cordino, polo, jeans, marsupio alla cintura e scarpe sportive con tre strisce bianche laterali. Quando finisce di armeggiare con le mani si volta come per controllare di essere 'al sicuro'. L'atto osceno è avvenuto a poche decine di metri dall'ingresso del Liceo Virgilio, poco prima dell'inizio delle lezioni.