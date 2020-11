Tragedia a Roncello, uomo si dà fuoco davanti al cimitero: è morto carbonizzato

Tragedia poco prima delle 18 di martedì a Roncello (Monza e Brianza), al confine con la provincia di Milano. Un uomo di 77 anni è morto dopo essersi dato fuoco.

Stando a quanto emerso, l'anziano aveva già tentato il suicidio un'altra volta nei mesi trascorsi, forse per via della solitudine dovuta alla morte di sua moglie, secondo quanto trapelato in un primo momento. L'uomo era residente a Trezzano Rosa (Milano).

Il dramma si è consumato in via Don Locatelli, accanto al cimitero. Dopo essersi cosparso di benzina in strada, ha lasciato cadere un accendino e le fiamme hanno avvolto il suo corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorgonzola e i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Ma medici e infermieri nulla hanno potuto fare per salvargli la vita.