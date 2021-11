Uomo trovato morto sotto un cavalcavia a Milano

Un uomo è stato trovato morto sotto il cavalcavia di via Brembo, zona Porta Romana, a Milano. Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria a ritrovare il cadavere poco dopo le 14 di venerdì, durante un controllo dell'area dello Scalo di Porta Romana.

Descritto come una persona di età avanzata dai soccorritori del 118 e dai poliziotti che lo hanno ritrovato, l'uomo dovrebbe essere un clochard. E la morte, sempre secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere arrivata per cause naturali.

In via Brembo sono intervenuti anche gli agenti delle volanti e un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Per l'anziano, che non aveva segni di violenza, non c'era nulla da fare.

Ragazza morta per overdose al Parco delle Cave

Dieci minuti prima, dalla parte opposta della città, al Parco delle Cave, un addetto al verde comunale ha ritrovato il cadavere di una donna di 26 anni. La giovane, italiana, dovrebbe essere morta per un'overdose, secondo le prime ipotesi.