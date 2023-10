Due fratelli cadono nel vuoto: uno morto, l'altro salvo grazie a un albero

Grave incidente in Valle Vigezzo, dove un turista lombardo è morto dopo essere precipitato durante un'escursione nella zona di Arvogno, nel comune di Toceno. A lanciare l'allarme che ha attivato i soccorsi sono stati due escursionisti, che hanno trovato uno zaino e due bastoncini da trekking e hanno chiamato il 112 presumendo che una persona fosse caduta in un canalone sottostante, come racconta NovaraToday.

Sul posto è stato quindi inviato l'elicottero del 118 per una prima verifica, che ha dato esito positivo: in fondo a un canalone è stato infatti individuato il corpo senza vita di una persona.

La vittima è un 72enne residente in provincia di Milano, a Pantigliate. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dall'equipaggio dell'elisoccorso, mentre gli uomini del Soccorso alpino della stazione di Vigezzo, insieme al Sagf, hanno recuperato il fratello della vittima, che era scivolato nel tentativo di salvare il 72enne, trovato aggrappato ad una pianta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Maria Maggiore.