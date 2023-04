Uomo trovato morto negli orti comunali

Un uomo di 59 anni è stato rinvenuto senza vita all'interno degli orti comunali di Sesto San Giovanni, in via Fratelli di Dio. Il triste accaduto intorno alle 18.30 di martedì 4 aprile. L'ipotesi è che a causare la morte del signore sia stato causato da un malore.

Dopo che un passante ha lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri di Sesto. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per il 59enne, un cittadino italiano, se non constatarne il decesso, avvenuto verosimilmente alcune ore prima.

Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Per questo l'ipotesi dei militari è che il 59enne sia spirato in seguito a un improvviso malore.