Uomo trovato morto in un giardinetto a Milano

Un uomo di 49 anni, un cittadino italiano, è stato trovato morto in un'area verde in piazza Bolivar, zona Lorenteggio a Milano. Il cadavere è stato adocchiato da un passante poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

In piazza Bolivar sono subito intervenuti due equipaggi del 118 con ambulanza e automedica. Per il 49enne, che presentava alcune escoriazioni alla nuca e al volto, non c'era più nulla da fare. È stato dichiarato morto sul posto.

Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, che seguono la vicenda con il Nucleo investigativo, dovrebbe trattarsi di una morte naturale. Le ferite sono compatibili con la posizione nella quale è stato trovato il corpo. Quindi, sono state verosimilmente provocate da una caduta a seguito di un malore, forse un infarto. Versione che sembra confermata da alcuni testimoni.

La salma del 49enne, spiegano dal Comando provinciale dell'arma, verrà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico.