Un uomo trovato morto in piazzale Lotto a Milano

Si tratterebbe di un senzatetto che non è ancora stato identificato. Sul posto 118 e polizia di Stato

Un uomo trovato morto in strada. Il tragico episodio nel pomeriggio di martedì 29 giugno, verso le 15, in piazzale Lotto angolo via Vigliani, a Milano, dove sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato.

A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vittima, che non è ancora stato identificata. I soccorritori dell'Azienda emergenza urgenza non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, avvenuto presumibilmente qualche ora prima del loro arrivo.

Vista l'assenza di documenti dell'uomo è stato impossibile risalire alla sua anagrafica, ma dovrebbe trattarsi di un senza fissa dimora di circa 60 anni e di origine asiatica. Il suo corpo, purtroppo ormai senza vita, non presentava segni evidenti di traumi. L'ipotesi, al momento, è che a causare il suo decesso potrebbe essere stato un malore.

Sul posto anche la scientifica, che ha effettuato i rilievi per procedere all'identificazione. Come stabilito dal pm, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.