Travolto dall'elica di una barca, muore un 69enne milanese

Un velista milanese di 69 anni, F.A., ha perso la vita in un tragico incidente tra 2 barche nell'area di Portisco, golfo di Cugnana (Olbia) in Sardegna. Secondo quanto è trapelato dalle prime informazioni, lo scontro e' avvenuto nella tarda mattinata in vicinanza del porto, mentre una delle due imbarcazioni stava facendo rientro ed era pronta per le operazioni di attracco. L'uomo, rovinato in mare, è stato travolto dall'elica dell'imbarcazione che non gli ha lasciato scampo.

La barca a vela sulla quale il 69enne era a bordo assieme alla moglie sarebbe stata investita da un semicabinato di 12 metri con 4 persone a bordo attorno alle 11.30 a circa mezzo miglio dalla costa. Sono state inviate immediatamente in zona - si legge in una comunicato della direzione marittima di Olbia - due motovedette della Guardia Costiera e si e' stabilito un coordinamento con una motovedetta della Guardia di Finanza in pattugliamento nella zona del sinistro. E' stato, inoltre, messo in stato di allerta il IV Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera.

La barca a vela è stata portata a Porto Cervo a disposizione del magistrato e dei tecnici. La moglie dell'uomo è ricoverata in ospedale a Olbia in stato di choc, ma non ha riportato traumi. Incolumi gli occupanti dell'altra imbarcazione sulla quale sono a lavoro i sommozzatori della Guardia Costiera che stanno effettuando i controlli nella parte sommersa del piccolo cabinato a motore che si trova già sotto sequestro a Portisco. Ancora nessun ipotesi sulla dinamica dell'incidente. Intanto una motovedetta della Capitaneria ha portato la salma dell'uomo a Portisco dove ad attenderla c'era il servizio di onoranze funebri che l'ha trasportata all'istituto di Medicina legale a Sassari