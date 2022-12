Il cadavere ritrovato accanto ai binari dei treni alta velocità

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato venerdì mattina lungo la massicciata accanto ai binari dei treni dell'alta velocità che collegano Milano e Bologna. Il corpo dell'uomo, del quale per il momento non è nota l'identità, è stato rinvenuto poco dopo le 11 nel territorio comunale di Pieve Fissaraga (Lodi).

L'Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta con ambulanza e automedica ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla. La salma, spiegano in una nota, presentava "lesioni incompatibili con la vita". Oltre al personale medico, sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia ferroviaria e l'autorità giudiziaria. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, né se di incidente si tratti.

I rilievi hanno bloccato la circolazione dei treni dell'alta velocità: Frecciarossa e Italo. "Il traffico è rallentato per un intervento dell'autorità giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta tra Melegnano e Livraga. I treni alta velocità - ha scritto Trenitalia in un primo momento - possono subire instradamenti sulla linea convenzionale tra Piacenza e Melegnano e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti". Dopo le 13 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.