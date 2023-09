Completamente nudo in pieno centro a Milano, scaglia bottiglie contro i passanti

Un uomo completamente nudo è stato visto camminare a Milano, in pieno centro, in via Fatebenefratelli.

È successo nella mattinata di domenica 24 settembre. L'uomo camminava con nonchalance, incurante dell'ovvia curiosità e costernazione suscitata nelle persone che transitavano in quello stesso momento. Tra queste un lettore di MilanoToday, che ha filmato la camminata dell'uomo e ha inviato il video alla redazione.

Sembra che l'uomo abbia anche lanciato delle bottiglie di vetro contro i passanti.