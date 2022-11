L'uomo (che doveva essere a casa) trovato nudo in metro a Milano

Doveva essere a casa sua. Era in giro, nudo. Un uomo di 34 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato denunciato a piede libero domenica sera per inosservanza degli obblighi dell'autorità giudiziaria dopo essere stato fermato in metropolitana a Milano, senza vestiti.

A bloccarlo sono stati i carabinieri del Radiomobile, che sono intervenuti ad Assago dopo che numerosi testimoni avevano segnalato la presenza del 34enne, completamente nudo, sul cavalcavia del Mediolanum Forum che conduce alla stazione della metro verde. Ubriaco, l'uomo è stato soccorso dal 118 e accompagnato al San Carlo. I militari hanno poi scoperto che era affidato ai servizi sociali e sottoposto all'obbligo di dimora presso la propria abitazione dalle 23 alle 6, motivo per cui è stato indagato.

Lunedì mattina sono stati sempre i militari a fermare, e denunciare, un 32enne che stava bloccando i tram in via Filzi, sotto la sede di regione Lombardia. L'uomo - anche lui cittadino marocchino e anche lui visibilmente ubriaco - è stato indagato per interruzione di pubblico servizio perché i mezzi delle linee 5 e 10 sono rimasti bloccati per un quarto d'ora.