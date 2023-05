Uomo nudo semina il panico in strada: fermato con il taser

Non si è fermato neanche quando ha visto la scintilla, l'ultimo avvertimento prima dello "sparo". Ha continuato a dimostrarsi minaccioso e aggressivo nei confronti dei soccorritori e dei carabinieri, che alla fine lo hanno colpito con il taser, per evitare che facesse del male a se stesso e agli altri.

Un uomo di 34 anni, cittadino egiziano, è stato denunciato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i militari e i paramedici del 118 che stavano cercando di soccorrerlo.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando alcuni testimoni hanno segnalato un uomo completamente fuori di sé che infastidiva i passanti in piazza Edison. I carabinieri della compagnia Duomo lo hanno trovato nella vicina via Moneta, pieno centro città, con una mano ferita - non si sa come - e senza nessun vestito addosso. Sul posto è poi arrivato anche un equipaggio del Radiomobile, con i militari che hanno continuato a cercare di parlare con l'uomo per provare a tranquillizzarlo.

Per tutta risposta, però, il 34enne ha iniziato a sputare contro gli uomini in divisa e ha poi cercato di scagliarsi contro i sanitari. A quel punto, uno dei carabinieri ha azionato il taser, "sparando" contro l'uomo, che è poi stato accompagnato in codice giallo al Policlinico per essere visitato. Per lui è scattata una denuncia a piede libero. Nel suo passato c'è un solo precedente: il 29 aprile scorso era stato sorpreso in stazione Centrale a vendere biglietti Atm usati, motivo per cui era stato colpito da un ordine di allontanamento da piazza Duca d'Aosta.