Milano, uomo picchia un donna per strada e viene arrestato dalla polizia: era la sua ex

Stavano litigando in strada. O meglio, lui stava picchiando lei. Per questo motivo un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano nel giorno dell'Epifania in via Guido Coppin, in zona Stazione San Cristoforo.

A riferire l'accaduto è la questura che sul posto, intorno al mezzogiorno, è intervenuta con alcune volanti. Un uomo stava aggredendo una donna dopo un alterco.

L'arrestato, un algerino, è stato fermato con l'accusa di lesioni, oltre alla denuncia per atti persecutori nel confronti della donna, una marocchina di tre anni più giovane. La storia tra i due, secondo la donna, era già finita da tempo ma l'uomo non le ha mai dato tregua fino a degenerare nella violenza a cui hanno assistito i poliziotti di passaggio.