L’uomo che va in questura e tira un pugno in faccia a un agente senza motivo

Un'aggressione violenta, gratuita, senza motivo. Un uomo di 29 anni, un cittadino albanese con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale un agente.

Stando a quanto riferito dalla polizia, il 29enne si è presentato in questura verso le 17.20 e si è avvicinato al poliziotto che si trovava al corpo di guardia fingendo di chiedergli un'informazione. Improvvisamente, però, senza dire altro, l'aggressore ha colpito l'uomo in divisa con un pugno in pieno volto.

A quel punto, il 29enne è stato fermato dagli agenti presenti, ammanettato e portato all'interno. Il poliziotto ferito è stato invece accompagnato al pronto soccorso, da dove è poi stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per le ferite riportate.