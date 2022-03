Uomo massacrato in un bar: pestato a sangue dal branco armato

Lo hanno inseguito, lo hanno massacrato di botte e sono fuggiti. Folle aggressione mercoledì sera ad Abbiategrasso, nel Milanese, dove un uomo di 33 anni è stato pestato a sangue da almeno quattro persone, poi scappate.

Il raid del branco, stando alle prime informazioni finora apprese, è scattato verso le 20 in viale Mazzini. Il 33enne, un cittadino egiziano con precedenti, sarebbe stato sorpreso dal gruppo e avrebbe cercato di mettersi in salvo rifugiandosi in un bar che si trova all'angolo. I quattro uomini però lo avrebbero raggiunto anche all'interno del locale e lì lo avrebbero colpito più volte al capo e sul resto del corpo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato a terra degli attrezzi edili da lavoro - una livella, una cazzuola, dei tubi e un coltello -, evidentemente usati per il pestaggio. Pesanti i danni anche al bar, con vetri spaccati e arredi distrutti.

Il 33enne, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Nonostante le botte ricevute, non sarebbe in pericolo di vita e anzi nelle prossime ore potrebbe essere dimesso. I militari hanno già dato il via alle indagini per ricostruire le cause di quello che ha tutte le sembianze di un raid punitivo mirato. Una mano potrebbe arrivare anche dalle parole della vittima.