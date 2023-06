In bilico sul ponte a 10 metri da terra: uomo afferrato al volo e salvato

A un passo dalla tragedia. Notte movimentata quella tra mercoledì e giovedì in piazza Cartagine a Milano, teatro di un incredibile salvataggio messo a segno da agenti della Polfer, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno evitato che un uomo volasse nel vuoto dal ponte della ferrovia.

L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando una residente ha notato qualcuno camminare sui binari nella stazione di Forlanini. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, hanno notato che l'uomo - in mutande e a torso nudo - si era già spostato sulla sopraelevata che sovrasta la strada.

I pompieri hanno immediatamente sistemato un materasso gonfiabile sotto il ponte e con un'autoscala hanno permesso a due agenti e un carabiniere di avvicinarsi al punto in cui il ragazzo era pericolosamente in equilibrio, a circa 10 metri da terra. Quando ha capito che i soccorritori stavano per fermarlo, il giovane ha cercato di spostarsi e ha così rischiato di cadere nel vuoto, tanto che un poliziotto e un militare hanno dovuto afferrarlo al volo per un piede e una gamba, riuscendo a fatica a riportarlo poi sui binari. Evitando, per una questione di centimetri, la tragedia.

Alla fine l'uomo è stato accompagnato al Policlinico per le visite del caso, mentre due carabinieri e un agente sono stati portati al pronto soccorso per essere medicati perché nel tentativo di salvare il ragazzo sono rimasti lievemente feriti.