Incidente sul lavoro, grave un uomo precipitato a Cusago (Milano)

Un uomo portato via in elicottero in codice rosso dopo essere precipitato per alcuni metri cadendo da una scala. È accaduto verso le 11 di mattina di venerdì 9 luglio in via Baggio a Cusago, hinterlad ovest di Milano, dove sono accorsi 118, con elisoccorso e ambulanza, e polizia locale.

A causa di un importante trauma cranico, il ferito, un 55enne italiano, è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Al momento dell'arrivo dei soccorsi era cosciente anche se in codizioni gravi. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono stati effettuati dagli agenti della locale.

In base a quanto ricostruito, l'uomo, titolare di una piccola impresa, stava svolgendo alcuni lavori sul tetto di un'abitazione privata quando, per cause ancora da accertare (che potrebbero avere a che fare con un malore), è scivolato e caduto dalla scala, battendo la testa nell'impatto al suolo.