Un uomo gravissimo a Gessate (Milano) dopo essere stato punto da una vespa

Un uomo incosciente e soccorso in codice rosso dopo essere stato punto da una vespa. L'accaduto in via Enrico Fermi a Gessate, hinterland est di Milano, nella mattinata di lunedì 25 ottobre, intorno alle 10.30.

Il signore, 56 anni, ha accusato un malore mentre si trovava per strada, subito dopo essere stato punto dall'insetto. Sul posto è accorso il 118 con ambulanza e automedica.

Il 56enne è stato trovato in condizioni delicate, probabilmente anche a causa delle patologie di cui già soffriva. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo era incosciente. È stato trasportato in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale di Vimercate (Mb).