Rapimento, uomo caricato in auto e sequestrato in un box: 4 arresti

È stato attirato con un pretesto insieme a un amico, per poi essere preso a calci e pugni, rapinato, caricato su un auto e sequestrato in un box di Milano. L'accaduto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio tra via Bellini a Pieve Emanuele, hinterland sud della città, e San Siro. Vittima un 20enne egiziano.

Sul posto, domenica mattina sono intervenuti i carabinieri di Pieve e il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Donato Milanese traendo in arresto e portando a San Vittore 4 persone, egiziani tra i 21 e i 40 anni, per rapina aggravata e denunciandone altre 4, di cui due egiziani di 19 e 28 anni per sequestro di persona e due italiani di 34 e 37 anni per favoreggiamento.

Le botte, la rapina e il sequestro

In base a quanto ricostruito dai militari, i quattro uomini finiti in manette, con la complicità di altri giovani ancora da identificare, hanno dato appuntamento alla vittima con una scusa e, una volta che il ragazzo è arrivato in via Bellini con l'amico, l'hanno accusato di aver rubato a casa di uno di loro. Poi sono passati a colpire il 20enne e l'amico e gli hanno portato via gli smartphone. Infine, i quattro si sono allontanati su due auto, guidate dagli italiani denunciati.

Nel frattempo, i due egiziani denunciati per sequestro di persona hanno caricato la vittima su un'auto, portandola in un garage in zona San Siro dove l'hanno trattenuta per due ore prima di liberarla. A lanciare l'allarme è stata la fidanzata del ragazzo. Sul posto i carabinieri che, anche grazie ad alcune testimonianze, sono riusciti a intercettare le auto dei 4 rapinatori, trovandoli poi in possesso degli smarphone rubati. Qualche ora dopo sono stati trovati anche i due sequestratori egiziani.

In corso le indagini per individuare gli altri complici. Per fortuna il 20enne e il suo amico hanno riportato contusioni ed escoriazioni solo lievi, venendo portati all'ospedale Humanitas di Rozzano per le cure del caso. I 4 egiziani arrestati per rapina sono un 40enne regolare in Italia e pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio; un 37enne irregolare e pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti; un 22enne irregolare e pregiudicato per reati contro il patrimonio; un 21enne incensurato e irregolare. Denunciati per sequestro di persona, invece, un 28enne egiziano, regolare in Italia e incensurato e un 19enne, sempre della stessa nazionalità, irregolare e con precedenti di polizia. I due italiani denunciati per favoreggiamento, infine, sono entrambi incensurati.