Uomo ha un infarto in autostrada: poliziotto di passaggio lo salva

Il suo angelo custode era lì, a una corsia da lui. E gli ha salvato la vita. L'eroe per caso è Carmine, un poliziotto in servizio alla Polfer di Milano che nei giorni scorsi ha strappato alla morte un uomo colpito da infarto sull'autostrada A1.

A raccontare la storia è il profilo social della polizia: "Una storia di coraggio, presenza di spirito e senso del dovere. Il protagonista è Carmine, un poliziotto che lavora a Milano. Libero dal servizio, mentre in compagnia della sua fidanzata era sull'autostrada A1 in direzione sud per godersi qualche giorno di meritate ferie, ha notato all'altezza di Bologna un auto ferma al lato della carreggiata ed un uomo riverso a terra circondato da 2 donne in evidente stato di agitazione".

L'agente non ci ha pensato un attimo: "Ha fermato la sua marcia per prestare soccorso. Le donne erano la moglie e la figlia di Antonio, l'uomo che era in stato di incoscienza, cianotico in volto e senza battito cardiaco. In collegamento telefonico con personale sanitario Carmine ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco monitorando costantemente i parametri vitali dell'uomo". Dopo alcuni, interminabili minuti il lieto fine: "Antonio ha ricominciato a respirare autonomamente seppure con qualche difficoltà e Carmine è stato raggiunto dagli infermieri dell'ambulanza che hanno trasportato l'uomo in ospedale".

Ora Antonio sta bene, è totalmente fuori pericolo e ha voluto incontrare e ringraziare calorosamente Carmine a cui deve la vita. "I medici che l'hanno avuto in cura - ha concluso la polizia - hanno dichiarato che senza l'intervento tempestivo del poliziotto le conseguenze sarebbero state fatali".