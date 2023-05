Cerca di picchiare i carabinieri: bloccato con lo spray al peperoncino

Nelle scorse ore i carabinieri, impegnati nei controlli in Stazione Centrale, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un 46enne gambiano, senza fissa dimora e pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale.

Secondo quanto riportato dall'Arma, i militari sono intervenuti in via San Gregorio, dove era stato segnalato che l’uomo stava litigando verbalmente con la compagna, una 43enne italiana, entrambi in evidente stato di alterazione alcolica.

Durante le fasi del controllo, il 46enne, in forte stato di agitazione, ha iniziato a spingere i carabinieri, urlando e costringendoli a fare uso dello spray al peperoncino in dotazione per riportarlo alla calma. Nessuno è rimasto ferito.