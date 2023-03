Uomo cerca di gettarsi sui binari del treno a Milano

Momenti concitati nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Romana a Milano. Poco dopo il mezzogiorno di mercoledì, un uomo di 52 anni avrebbe cercato di gettarsi sui binari prima dell'arrivo del treno. Il suo tentativo di suicidio non sarebbe però andato a buon fine.

Sul posto, altezza corso Lodi, sono intervenuti due equipaggi dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), con ambulanza e automedica. Dalla centrale operativa del 112 hanno riferito di aver soccorso l'uomo in codice giallo. È stato trasportato all'ospedale San Paolo.

La ricostruzione dell'accaduto è in mano agli agenti della polizia ferroviaria, arrivati sul luogo insieme al personale sanitario. Nella giornata di martedì due persone sono morte travolte da altrettanti treni tra Milano e la Brianza.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.