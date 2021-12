Uomo trovato morto in casa: cadavere decomposto e morso dal cane

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione in via Osimo, Corvetto, Milano. Il cadavere, come confermano i carabinieri della stazione Milano Rogoredo intervenuti insieme ai vigili del fuoco, era in stato di decomposizione.

Sul corpo poi c'erano i morsi evidenti del cane pitbull della vittima. Stando a quanto riferito dal Comando provinciale, il 75enne è morto per cause naturali. Sono stati alcuni vicini ad avvertire le forse dell'ordine. L'uomo poi non sarebbe morto da troppo tempo perché recentemente alcuni condomini lo avevano incrociato.