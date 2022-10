Si cerca una persona dispersa nel Villoresi

Elicottero, vigili del fuoco e ambulanze sulle sponde del canale Villoresi. Succede nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre a Paderno Dugnano (hinterland nord est di Milano), dove si cerca una persona dispersa che sarebbe stata trascinata via dall'acqua.

Ad accorrere anche i nuclei dei sommozzatori e dei fluviali del comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre a un elicottero che sta cercando tracce utili a ritrovare il disperso, che dovrebbe essere un uomo sulla settantina.

In base a una primissima ricostruzione, sembra che l'anziano sia caduto in acqua, per cause ancora da accertare, e sia stato poi trascinato via dalla corrente. La speranza è di recuperarlo all'altezza della chiusa di Nova Milanese. Il tratto che l'uomo avrebbe percorso in acqua sarebbe molto lungo, circostanza che fa temere per la sua vita.