"Urina e feci umane al mercato comunale di via Rombon"

Urina e feci tutt'intorno al mercato comunale di via Rombon, zona Lambrate. A denunciarlo una residente lamentando lo stato di totale degrado in cui versa la struttura.

"L’edicola abbandonata - scrive la cittadina in una lettera - è oggetto di incuria e distruzione così come la cabina telefonica che viene utilizzata per defecare. Non mi capacito di come da una parte ci sia crescita e forte interesse immobiliare (vedi via Folli, via Sbodio e via Ventura) e dall’altra parte ci sia questa incuranza e completa trascuratezza nella gestione dei servizi per la cittadinanza. Come tutti i residenti di questo quartiere provvediamo con costanza ad inviare segnalazioni ad Amsa, che non riesce però a stare dietro a questo degrado quotidiano in crescita".

"Il mercato comunale di Via Rombon - afferma il consigliere di Municipio 3, Marco Cagnolati rivolgendosi al Comune - è una discarica a cielo aperto, luogo di bivacco e occupato abusivamente la notte da ignoti che sembrano essere affaccendati in affari più o meno legali. Vi prego di intervenire mediante i servizi sociali per l'inserimento di queste persone in apposite strutture al fine di dare una collocazione più degna e di provvedere mediante pulizia e disinfezione sistematica di tutta l'area".

"Si richiede inoltre - prosegue Cagnolati - quali siano i motivi per cui la struttura non sarebbe stata totalmente bonificata ed i lavori di riqualificazione non sarebbero ancora partiti, su quest'ultimo punto si chiede di agire in modo quanto più tempestivo possibile per eliminare quanto segnalato".