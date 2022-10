Lei fa pipì in strada. Il residente si ribella e il compagno spacca il vetro del portone

Degrado e vandali in via Sacchini, a Milano, nella zona di piazza Aspromonte. Il vetro di un portone infranto a pugni da un uomo che ce l'aveva con un residente, 'reo' di avere chiesto ad una donna, che era con il violento, di smettere di urinare in mezzo alla strada.

E' successo sabato sera. A segnalarlo è il protagonista involontario dell'episodio, che intorno alle otto di sera, tornando a casa, ha notato la donna con i pantaloni abbassati mentre urinava tra un'auto parcheggiata e l'altra, di fronte al portone. Due parole per dire che non era il caso di fare una cosa del genere, e l'uomo che era con lei ha tentato di scagliarsi contro il residente, riuscito comunque a entrare all'interno dell'androne.

Per tutta risposta, l'uomo ha infranto a pugni il vetro del portone gridando frasi come "non ti permettere mai più". Il residente ha chiamato il numero di emergenza 112, ma le forze dell'ordine non sono intervenute sul posto valutando che mancassero gli estremi dell'urgenza. Intanto i due se ne sono andati senza lasciare tracce.