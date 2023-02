Quinta corsia, chiusi allacciamento A8-A9 e svincolo Origgio Ovest

Chiusura programmata dello svincolo di Origgio Ovest lungo l'autostrada A8 Milano-Varese e dell'interconnessione tra l'A8 e l'A9: la annuncia Autostrade per l'Italia. La chiusura sarà effettuata dalle 22 di mercoledì 8 febbraio alle 6 di giovedì 9 febbraio, per consentire i lavori di ampliamento alla quinta corsia.

Chi percorre la A9 da Como ed è diretto sulla A8 verso Milano verrà deviato obbligatoriamente su Varese. Poiché, in uscita per chi proviene da Milano, sarà contestualmente chiuso lo svincolo di Origgio Ovest, Autostrade per l'Italia suggerisce di proseguire fino al successivo svincolo di Legnano. Un altro svincolo suggerito è quello di Uboldo, lungo l'A9.