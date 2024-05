Sequestro da 130 milioni ai manager di Itavia: sottratti i risarcimenti della strage di Ustica

La guardia di finanza ha sequestrato 130 milioni di euro, su disposizione del gip di Milano, ai danni di due componenti del Cda di Aerolinee Itavia. Nella mattinata di mercoledì 8 maggio i finanzieri hanno, inoltre, perquisito le abitazioni. L'inchiesta verte sugli amministratori della società che, prendendo il controllo della gestione di Itavia diventandone azionisti di maggioranza "avrebbero pressoché azzerato il patrimonio aziendale residuo derivante dai risarcimenti" che erano stati corrisposti a seguito delle vicende giudiziarie legate alla strage di Usitica.

Era, infatti, un aero di Itavia quello che nel 1980 cadde in mare nei pressi dell'isola siciliana. Nel 2020 la Corte d'Appello di Roma condannò il ministero della Difesa e dei Trasporti a risarcire con 330 milioni di euro Itavia. Con il patrimonio i due membri del Cda avrebbero deliberato due operazioni da 130 e da 45 milioni di euro a favore di società riconducibili a loro. Peraltro, i 130 milioni sarebbero stati usati per estinguere un prestito che era servito ad acquistare le quote di maggioranza di Itavia. Nel 2023 la magistratura civile aveva nominato un curatore speciale che aveva evidenziato irregolarità in queste operazioni e per questo la gestione della società era stata affidata a un amministratore giudiziario.

Le indagini hanno permesso di tracciare il percorso che il denaro aveva seguito: i 130 milioni di euro erano stati erogati da Itavia a favore di una holding finanziaria capeggiata dai due indagati, somma usata per "finalità estranee alla concessione della citata linea di credito", si legge nel comunicato della Procura. Sotto indagine sono finiti, oltre ai due ex amministratori, anche l'ex liquidatori e i sindaci per omesso controllo sul conflitto di interesse.