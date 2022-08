Scoppia la lattina di alcol al barbecue: uomo gravemente ustionato

È stato trasportato all'ospedale in codice rosso dopo essere rimasto gravemente ustionato durante un barbecue. L'accaduto nella serata di lunedì 15 agosto, intorno alle 19, ad Arconate, hinterland nord ovest di Milano. Sul posto 118 e carabinieri.

In base a quanto ricostruito, l'uomo, un 48enne italiano di Busto Arsizio (Va), stava cercando di ravvivare la brace versando dell'alcol, quando la lattina di liquido infiammabile è scoppiata e lui è stato investito da una fiammata. Sul posto, in via Giuseppe Di Vittorio, nel cortile dell'azienda dove il 48enne lavora, sono arrivati i soccorritori con ambulanza e automedica, che l'hanno portato all'ospedale Niguarda di Milano.

L'uomo, che ha riportato bruciature di secondo e terzo grado soprattutto a viso, torace e braccia, è stato poi ricoverato, in prognosi riservata, nel centro grandi ustionati del nosocomio. Le sue condizioni sono gravi: a rimanere ustionato è stato il 60% del suo corpo. I rilievi per ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto sono stati effettuati dai carabinieri di Legnano. Al momento, comunque, sembra che nessun altro sia coinvolto nell'incidente.