Bimba con “ustioni” su tutto il corpo: arrestata la mamma, così medici e polizia hanno salvato la piccola

Ogni volta che finiva in ospedale, i medici non riuscivano a capire il perché di quelle ferite. Piccole lesioni, ustioni, quasi cicatrici sul corpicino apparentemente senza un perché. Almeno fino a quando i dottori hanno chiesto aiuto alla polizia, che ha incastrato la mamma. Una donna di 29 anni, una giovane italiana residente nel Varesotto, senza nessun guaio con la giustizia alle spalle, è stata arrestata sabato a Milano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della figlioletta di 16 mesi.

Il lavoro degli agenti della squadra mobile, guidata da Marco Calì, è iniziato meno di una settimana fa, quando i dottori di un ospedale milanese - dove la piccola era già da ricoverata due settimane - hanno allertato gli investigatori e gli inquirenti della procura, con i pm Pasquale Addesso e Letizia Mannella a coordinare le indagini.

A quel punto i poliziotti hanno installato delle telecamere nella camera della bimba e hanno accertato che a provocarle quelle lesioni era stata la 29enne spruzzandole dello spray deodorante sul corpicino, da una distanza molto ravvicinata. La stessa cosa che, stando alle indagini, avrebbe fatto già altre volte negli ultimi tre, quattro mesi, tanto che risultano già altri tre diversi ricoveri della piccola in ospedali del Varesotto. Sempre per lo stesso motivo.

Ad accompagnare la bambina in pronto soccorso era sempre la donna, che faceva notare ai dottore quegli strani rossori e quelle bruciature scientificamente non comprensibili. La spiegazione, però, l'hanno data proprio le immagini registrate dalle telecamere. La 29enne spesso agiva nel tardo pomeriggio o di sera - anche tre o quattro volte al giorno - e lei stessa il mattino seguente segnalava ai dottore la presenza di nuove ferite.

Il giudice per le indagini preleminari Patrizia Nobile ha disposto per la madre la custodia cautelare in carcere e la bimba è stata affidata ai servizi sociali dell’ospedale. Una delle ipotesi investigative - che potrebbe essere confermata dalla 29enne nell’interrogatorio di garanzia di martedì - è che la donna volesse fare in modo che la piccola restasse più a lungo in ospedale, probabilmente come “reazione” a qualche disagio post parto.

È verosimile che nelle prossime ore venga chiesta una perizia sulla 29enne per trovare una spiegazione a un comportamento che appare abbastanza complicato da decifrare in un quadro famigliare che viene descritto "normale", senza particolari situazioni di disagio.