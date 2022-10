Tassi d'interesse fino al 200%: 5 arresti per usura

5 persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di usura ed estorsione nella mattinata di lunedì 17 ottobre. Gli strozzini avrebbero costretto i loro malcapitati - almeno una decina secondo quanto emerso dalle indagini - a ripagare i loro debiti con interessi anche del 200%. Il fatto è stato raccontato sulle colonne di MonzaToday.

Le indagini sono iniziate nel 2019 in seguito ad alcune denunce e a una perquisizione in un’abitazione di Limbiate abitata da famiglie di origine libiche. All'arrivo dei carabinieri iniziarono a "piovere" dai balconi pacchetti con Rolex d'oro e mazzette di soldi: un tentativo (maldestro) di disfarsi dei loro beni più preziosi. Durante la perquisizione erano stati trovati 50mila euro, assegni bancari post datati per circa 5mila euro, gioielli oltre a orologi di brand come Rolex, Tag Heuer, Janvier per un valore di circa 30mila euro. Tutti beni che - secondo quanto sostenuto dai detective - sarebbero stati comprati con i proventi dei soldi illecitamente accumulati.m

Le indagini, a partire dal 2019, hanno consentito di identificare almeno 10 vittime di usura/estorsione "permettendo di collegare tutti gli odierni indagati ad un unico coinvolgimento nella stessa attività di altri membri della famiglia, o comunque a lui collegati, tutti inseriti stabilmente in un giro capace di autoalimentarsi creando a cascata dei veri e propri debitori perenni" spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza.

Il tunnel che trasformava le vittime in debitori perenni

"Se non paghi ti cucino quella faccia da porco che hai". Questa una delle frasi che si sarebbero sentite rivolgere le vittime, tra cui c’erano anche imprenditori in difficoltà. A rivolgersi agli strozzini infatti erano persone che avevano accumulato debiti per problemi personali, per questioni di tossicodipendenza o ancora per difficoltà lavorative.

A denunciare si è presentato un piccolo imprenditore, caduto in pesanti difficoltà economiche a causa della dipendenza da cocaina e da una separazione. E un 58enne di Bollate che nell’estate del 2021 aveva visto le ritorsioni del clan arrivare a coinvolgere anche la moglie. L’uomo avrebbe ricevuto nel mese di dicembre 2020 un finanziamento di 40mila euro a fronte di una restituzione di 90mila euro in rate mensili da 2mila euro. Nel tunnel senza fine dell’usura sarebbe finito anche un giovane 22enne che aveva raccontato il suo incubo di 7 anni prima. Per un prestito di 700 euro era stato costretto a contrarne altri con soggetti diversi per poter pagare le rate.

"Ancora una volta decisiva è stata la denuncia da parte delle vittime, punto di partenza per l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri" specificano dal comando.