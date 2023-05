L'usuraio 'nullatenente' che postava foto con auto di lusso e Rolex

Ufficialmente era un nullatenente, ma questo non lo esimeva dal postare foto con Rolex e auto di lusso. La guardia di finanza lo ha scoperto e gli ha sequestrato 225mila euro tra contanti (per 130mila euro) e sette orologi di lusso (del valore di 95mila). Colpito dal provvedimento un 49enne residente in Brianza, accusato di usura.

L'indagine della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Monza, si è svolta attraverso alcuni accertamenti sul conto dell'uomo e della sua famiglia, pedinamenti e il monitoraggio dei social. I militari hanno rilevato uno "stile di vita assolutamente sproporzionato rispetto a quanto ufficialmente dichiarato al fisco". Il 49enne, infatti, pur risultando nullatenete, aveva auto di grossa cilindrata e altri oggetti di lusso che sfoggiava sui suoi profili social.

Le fiamme gialle, inoltre, hanno messo in luce i frequenti versamenti di denaro contante che l'uomo effettuava in una cassetta di sicurezza in banca. Così è stata smascherata l'attività con cui prestava denaro a tassi d'interesse molto alti, che potevano raggiungere il 190% . Tra le sue vittime anche un commercialista brianzolo che, dopo aver preso in prestito 45mila euro dal 49enne ne avrebbe restituiti ben 73mila in due anni.