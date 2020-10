Milano, terrore per un uomo: torna a casa e trova il ladro che lo prende a testate

Faccia a faccia con il malvivente. Serata di terrore quella di domenica per un uomo di 72 anni, un cittadino italiano, costretto a un incontro ravvicinato - suo malgrado - con il bandito che gli aveva appena svaligiato casa.

L'allarme, stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, è scattato verso le 23, quando il 72enne è tornato nel suo appartamento in via Settala. Una volta all'interno del condominio, l'uomo ha notato un giovane avviarsi verso l'uscita - è stato descritto come un nordafricano - con un grosso borsone in spalla.

Quando si è reso conto che in quel borsone c'era proprio il bottino appena portato via da casa sua, l'anziano ha cercato di fermare il ladro ma per tutta risposta è stato aggredito e atterrato con una testata in pieno volto. Soccorso dal 118, l'uomo è stato medicato sul posto ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Il 72enne ha fornito ai poliziotti una descrizione del malvivente, ma per ora le ricerche non hanno dato esiti.