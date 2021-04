Sul dark web si trovano vaccini anti covid in vendita a 20mila euro

Affari d'oro, e chiaramente illegali, coi vaccini. Il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza ha sequestrato nelle scorse ore due canali Telegram che proponevano in vendita vaccini anti covid di AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Sputnik.

Il provvedimento è scattato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano coordinata dai pm Bianca Maria Baj Macario, Maura Ripamonti ed Eugeno Fusco. I due canali - che contavano oltre 4mila iscritti - erano raggiungibili soltanto dopo il via libera dei gestori e proponevano sieri anti covid a 155 euro per una dose, mentre per uno stock di 800 fiale si arrivava a 20mila euro. Il tutto con garanzia di anonimato, track della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerante e addirittura un servizio clienti.

I canali Telegram servivano come vetrine mentre gli acquisti - resta da verificare se qualcuno abbia veramente finalizzato "l'affare" - avvenivano poi sul dark web, con pagamento attraverso cripto valute.

Le indagini proseguono adesso proprio per verificare se i prodotti siano stati effettivamente commercializzati e per risalire alla loro provenienza, evidentemente al di fuori dei canali autorizzati. Nella loro nota, le fiamme gialle hanno sottolineato che "che i vaccini contraffatti, oltre ad essere inefficaci nella lotta al Covid, rappresentano un grave rischio per la salute pubblica".