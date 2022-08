Quando si potrà prenotare per il vaccino contro il vaiolo delle scimmie

Partono mercoledì 10 agosto le prenotazioni delle 2mila dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie attualmente disponibili in Lombardia. Si potrà prenotare, da mezzogiorno, sul portale regionale https://prenotasalute.regione.lombardia.it. Lo rende noto la direzione welfare della Regione.

I vaccini verranno somministrati dai 'Centri per la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse' (centri IST/MTS) delle ASST/IRCCS lombarde e le prime dosi di vaccino 'Jynneos' verranno inoculate a partire da mercoledì 10 agosto, e non dall'11 come comunicato in precedenza. Successivamente Aria attiverà un sistema di raccolta di prenotazione in previsione dell'arrivo di ulteriori vaccini.

Prima della vaccinazione, un medico effettuerà l'anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza ai requisiti definiti dal Ministero della Salute per la vaccinazione, in base alle dichiarazioni del soggetto. L'offerta è infatti indirizzata al personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e a persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio.

Avere già ricevuto una vaccinazione di vaiolo è condizione di esclusione. Indicativamente si vaccineranno persone sotto i 45 anni. "Oltre all'azione di profilassi - ha commentato l'assessora al welfare Letizia Moratti - attraverso la vaccinazione che partirà con le prime 2mila dosi, per controllare la diffusione dei contagi sarà importante l'azione di informazione su eventuali comportamenti a rischio e le precauzioni da prendere a livello individuale".

Distribuzione delle dosi

Il Policlinico di Milano, il Sacco, l'Asst Santi Paolo e carlo e il San Raffaele avranno 280 dosi ciascuno. 240 saranno a disposizione del Niguarda. 140 andranno al San Matteo di Pavia, al Papa Giovanni di Bergamo e al San Gerardo di Monza. 120 all'ospedale di Circolo di Varese e, infine, 100 agli Spedali Civili di Brescia.