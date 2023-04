Travolto da una valanga in Valfurva: salvo per miracolo scialpinista milanese

Uno scialpinista milanese di 29 anni è stato travolto da una valanga mentre insieme a tre compagni stava salendo verso punta Pedranzini, quota 3.599 metri, in territorio di Valfurva (Sondrio). È successo nella tarda mattinata di sabato 29 aprile, come riportato da SondrioToday.

Tutto è accaduto poco prima delle 13, come riferito dai vigili del fuoco. Tre di loro sono riusciti a mettersi in salvo e a lanciare l'allarme, il 29enne, invece, è stato travolto dalla coltre bianca. I primi a cercarlo sotto la coltre bianca sono stati i compagni di escursione che, attraverso il kit di pala, sonda e artva si sono messi al lavoro mentre si stava mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago81, i tecnici del soccorso alpino e le unità cinofile. È stata una squadra dei soccorritori a individuare ed estrarre il 29enne.

Il ragazzo è stato stabilizzato e affidato ai soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Morelli di Sondalo. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Inoltre sono stati recuperati anche gli altri tre scialpinisti. L'incidente è avvenuto in un giorno in cui l'indice di pericolo slavine è "tre marcato" in una scala europea di da uno a cinque.